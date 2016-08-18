Севастополь, 18 августа, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Правительство Севастополя утвердило порядок выплаты в 2016 году единовременной денежной помощи многодетным семьям города, имеющим трех и более детей, — на приобретение жилья или строительство дома. Соответствующее постановление утверждено на заседании правительства 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Новая сказка (фрагмент). 1891

По информации заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Андрея Попова, средства в сумме 54 млн рублей заложены в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» программы «Жилище».

«Социальные выплаты предоставляются многодетной семье исходя из норматива 18 кв. м на человека и показателя средней рыночной стоимости одного кв. метра жилья, установленного за четвертый квартал 2015 года — в размере 300 тыс. рублей, — сказал Попов. — Семья из пяти человек получит 2,7 млн рублей».

Ожидается, что единовременную помощь получат 20 семей из 300 нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя приступило к выполнению программы «Молодая семья» — в зависимости от состава семьи, они могут получить от 470 до 940 тыс. рублей на покупку жилого помещения.