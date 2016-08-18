Омск, 18 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Грамотная эксплуатация и своевременные ремонты сооружений, обеспечивающих очистку городских сточных вод, сохраняют экологию реки Иртыш. Как сообщили в пресс-службе ОАО «ОмскВодоканал», на модернизацию систем и оборудования очистных сооружений канализации в текущем году омский водоканал планирует потратить более 163 млн. рублей. Уже закончены ремонтные работы на пяти песколовках, что позволило эффективно задержать минеральные загрязнения в паводковый период, а также в дни обильных осадков. Произведён капитальный ремонт двух первичных отстойников с заменой участков трубопроводов осадка и установкой задерживающих конструкций для снижения попадания текстильных загрязнений в насосные агрегаты.

ОАО «ОмскВодоканал»

«Текстильные загрязнения существенно осложняют работу очистных сооружений канализации, — рассказал главный инженер ОАО «ОмскВодоканал» Герасим Родин. — Еще несколько лет назад эта проблема не стояла насколько остро, как сегодня. Текстильные отходы, попадая в городскую систему канализации, забивают насосы, приходится останавливать оборудование, буквально вручную удалять ветошь и только после этого снова запускать его в работу».

Проведённый ремонт первичных отстойников исключил забивание трубопроводов и насосных агрегатов, а стабильная работа оборудования обезвоживания осадка и сооружений биологической очистки — залог высокого качества очистки сточных вод.

В настоящее время на очистных сооружениях канализации идёт капитальный ремонт двух вторичных отстойников с заменой ходового пути, зубчатых водосливов, илососов, выравниванием днища. Эти работы улучшат эффективность работы отстойников за счёт равномерного удаления ила из сооружений и позволят увеличить срок их службы на 20 лет. А высокое качество очистки сточных вод на выпуске в Иртыш достигнуто за счёт замены дисковых аэраторов в аэротенке городской цепи.

Справка. Очистные сооружения канализации Омска введены в эксплуатацию в 1962 году. Комплекс сооружений, оборудования, коммуникаций, предназначен для обеспечения максимально эффективной очистки и сброса в Иртыш сточных вод от населения и предприятий города. Ежесуточно очистные сооружений канализации могут очистить 400 тысяч кубометров сточных вод. «Вторую жизнь» они получили после акционирования муниципального предприятия. С марта 2005 г. реконструкция очистных сооружений канализации стала ключевым направлением инвестиционных вложений. Замена не только отдельных агрегатов, но и целых технологических комплексов прошла практически на каждом этапе очистки стоков. С момента запуска очистных сооружений канализации это было первое масштабное обновление основных фондов системы канализации.