Нальчик, 18 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Трое уроженцев Кабардино-Балкарии, уничтоженные вчера, 17 августа, в ходе спецоперации в Санкт-Петербурге, входили в запрещенную в России террористическую организацию «Имарат Кавказ». В планах боевиков была подготовка диверсионно-террористических актов, сообщает Госкомпечати КБР.

Freedom House Боевик

Один из нейтрализованных в результате спецоперации — Залим Шебзухов, известный под кличкой «амир КБК Салим» — являлся главарем так называемого Вилаята КБК, структурно входящего в международную террористическую организацию «Имарат Кавказ», запрещенную в России, приводит слова официального сообщения ведомства РИА «Кабардино-Балкария».

Наставляемый зарубежными эмиссарами Шебзухов, должен был возглавить деятельность Северо-Кавказского бандподполья. Он вербовал молодых людей в состав НВФ и, как отмечает РИА «КБР», вел активную пропагандистскую деятельность, призывал к вооруженной борьбе с государственной властью, используя в том числе и сеть Интернет.

Другой убитый боевик — Астемир Шериев — был «амиром северо-восточного сектора» бандподполья Кабардино-Балкарии. Вместе с еще одним уничтоженным в спецоперации боевиком — активным участником НВФ Вячеславом Ныровым он находился в розыске за совершение особо тяжких преступлений, совершенных на территории Кабардино-Балкарии. Их подозревают в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов в мае 2013 года и в убийстве сотрудника прокуратуры КБР в июле 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Санкт-Петербурге были уничтожены трое активных участников бандподполья КБР и их пособник, также уроженец КБР. Они засели в квартире в одном из многоэтажных домов на Ленинском проспекте. Бандитам было предложено сдаться, но они открыли огонь по силовикам. В результате все четверо были уничтожены. На месте спецоперации обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы и несколько самодельных взрывных устройств.