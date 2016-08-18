Красногорск, 18 августа, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Решить проблему подмосковных таксистов, ежедневно получающих штрафы за проезд по выделенной полосе на дорогах столицы, могут уже в сентябре. По словам заместителя председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрея Попкова, проблему необходимо решать срочно, так как водители такси испытывают постоянные неудобства, связанные с оплатой или оспариванием полученных штрафов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Emanuele Такси

«Нужно это делать как можно быстрее, так как люди испытывают неудобство — им приходится постоянно оспаривать штрафы. Думаю, что в спешном порядке этот вопрос должен быть решен. Полагаю, что в сентябре месяце он будет уже закрыт», — отметил Попков.

Собеседник агентства также пояснил, что ранее таксисты из Подмосковья получали штрафы за выезд на выделенную полосу из-за того, что базы двух регионов — Москвы и Подмосковья — не были «сомкнуты».

«У нас много всяких несогласованностей. Иногда одна рука не знает, что делает другая. Может, это где-то произошло по вине чиновников или там была другая составляющая, но на сегодняшний день есть понимание и есть работа, которая ведется по решению этой проблемы», — заключил Попков.

Отметим, что согласно ПДД, такси имеют право на выезд и движение на выделенных полосах общественного транспорта, однако из-за несогласованности работы системы автоматической фиксации, штрафы за движение подмосковных такси на столичных «выделенках» все равно выписываются.

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Подмосковья, Минтранспорта «еженедельно направляло и направляет реестр выданных разрешений в ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве и Дептранс Москвы во избежание неправомерного привлечения водителей легкового такси к административной ответственности».

Также ранее состоялась встреча ведомств, заинтересованных в решении проблемы. «По результатам встречи всеми участниками совещания было принято совместное решение разработать методику, позволяющую ЦАФАП города Москвы принимать и использовать информацию передаваемую Минтрансом Московской области. Со своей стороны Министерство транспорта Московской области готово оказать максимальное содействие в решении данного вопроса», — заключили в пресс-службе.