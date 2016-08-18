Осло, 18 августа, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Норвегия и Иран намерены сотрудничать во всех отраслях экономики и торговли, уделяя особое внимание финансовому и банковскому секторам. Об этом заявили министры иностранных дел двух стран Бёрге Бренде и Мохаммад Джавад Зариф по итогам совместной встречи. Как сообщает ведущая иранская ежедневная газета Tehran Times, во время встречи фонд экспортных гарантий Ирана и агентство экспортно-кредитных гарантий Норвегии заключили три соглашения о сотрудничестве.

WDnet Евро

«После снятия санкций для сотрудничества открылись хорошие возможности, И Норвегия готова использовать ситуацию для расширения сотрудничества в различных областях», — прокомментировал Бёрге Бренде.

Как сообщает издание, Осло планирует выдать Тегерану кредитов на общую сумму в 1 млрд евро. Предполагается, средства пойдут на реализацию строительных и инфраструктурных проектов.

Отметим, как заявил 8 августа пресс-секретарь правительства Мохаммад Бакер Нобахт, с января этого года — когда с Ирана была снята большая часть санкций — исламской республике удалось привлечь $5.168 млрд (более 4.5 млрд евро) иностранных инвестиций.

Норвегия — не единственная североевропейская страна, которая намерена развивать экономическое и торговое сотрудничество с ближневосточным государством. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015-го года Иран посетила делегация Швеции во главе с министром по делам бизнеса и инноваций Микаэлем Дамбергом, в апреле этого года — министр энергетики Ибрагим Байлан. Шведские политики и бизнесмены заинтересованы в продвижении на иранский рынок собственных «умных» энергосберегающих технологий.