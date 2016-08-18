Санкт-Петербург, 18 августа, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Городской суд Санкт-Петербурга сегодня, 18 августа, огласил обвинительный приговор в адрес предполагаемого главаря тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина): он приговорён к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство, пишет газета «Ведомости».

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Суд признал Барсукова виновным в покушении на убийство Сергея Васильева — владельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». Признан виновным Барсуков и в убийстве охранника предпринимателя.

Гособвинение просило суд приговорить Барсукова к более строгому наказанию — к 25 годам колонии строгого режима. При этом обвинение просило учесть уже назначенный Барсукову срок в 15 лет лишения свободы в связи с вымогательством и рейдерством. Также прокуратура просила присудить Бурсукову штраф в один миллион рублей.

Напомним, «тамбовская» ОПГ действовала на территории Санкт-Петербурга с 1990 по начал 2000-х. Название группировка получила из-за Барсукова и его сообщника Валерия Ледовских — уроженцев Тамбовской области.

В марте 2012 года Куйбышевский суд Санкт-Петербурга признал Барсукова виновным в вымогательстве у владельцев торгового комплекса «Елизаровский»: он получил 15 лет заключения. В 2013 году начался процесс по делу о покушении на Васильева.