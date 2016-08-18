Лондон, 18 августа, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Американский военный объект времен холодной войны обнаружен в северной части острова Гренландия после схода ледника, сообщает британское издание Dailystar.

Algkalv Гренландия

К возведению секретной базы приступили в рамках реализации программы под кодовым названием «Ледяной червь» (Project Iceworm). Предполагалось, что здесь, вне пределов досягаемости России, будет размещено около 600 ядерных ракет. Проект базы включал в себя строительство 4,5 тыс. км тоннелей и таких объектов инфраструктуры, как больница, магазин, церковь и театр.

Однако из-за слишком быстрого перемещения ледника от проекта отказались, объект был покинут в 1966 году. Руководству Дании, чьей территорией является остров, было известно о наличии объекта, но не о его предназначении, отмечает издание.