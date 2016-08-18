Иркутск, 18 августа, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Иркутской области продолжается расследование обстоятельств массового заражения воспитанников Черемховского психоневрологического интерната, в результате которого погибли четверо детей. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, в рамках расследования уголовных дел о гибели детей в результате инфекционного заболевания задержаны лица, непосредственно причастные к произошедшему.

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В частности, следователи задержали директора и заместителя директора психоневрологического интерната, а также начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах. Решается вопрос о предъявлении им обвинения по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц» и избрании меры пресечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, должностные лица психоневрологического интерната допустили массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией. С 24 июля по 17 августа 2016 года в медучреждения были госпитализированы 45 воспитанников. На сегодняшний день четверо детей скончались, трое воспитанников находятся в отделении реанимации.

«Кроме того, следствием установлены нарушения системного характера, совершенные как в организации деятельности социального учреждения, так и в организации его медицинского сопровождения. В связи с этим следствием ведется активная работа по выявлению должностных лиц, отвечавших за общую организацию работы», — отметили в СКР.