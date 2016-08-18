Москва, 18 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Чаще всего жители России говорят со своими друзьями и знакомыми о ценах и товарах (37%), детях (37%), работе (32%) и домашнем хозяйстве (27%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Александр Дейнека. Друзья. 1962

Реже всего граждане обсуждают с друзьями книги, кино, музыку, новости культурной жизни (11%) и совсем мало говорят о снах, предчувствиях и приметах (4%).

Тематика дружеских бесед имеет гендерные различия. Мужчины в 1,5 раза чаще прекрасной половины говорят о своей работе, в 9 раз чаще — об автомобилях, мотоциклах, радио‑ и другой технике, в 6 раз — о спорте.

Женщины в 6 раз активнее обсуждают одежду, моду и косметику, в 2,5 раза чаще — детей и домашнее хозяйство.

Молодые российские граждане в возрасте от 18 до 24 чаще говорят со своими друзьями об отношениях мужчин и женщин, пожилые — о болезнях и прошедших годах.

Опрос проведен 5−8 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.