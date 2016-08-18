Омск, 18 августа, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В Омске набирает обороты скандал, связанный с «персональной дорогой» для чиновницы городской администрации.

Александр Дейнека. Дорога на Монт-Вернон. 1935

«Соответствующее обращение местных жителей поступило на прошлой неделе. По обращению уже проводится проверка», — сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 августа, в прокуратуре Омской области.

Напомним, омская общественница Алевтина Рапацевич пожаловалась на заместителя главы Советского округа Омска Алену Клыкову. Как рассказала пенсионерка, к дому чиновницы в поселке Береговом проложена персональная асфальтированная дорога, в то время как жители поселка страдают от бездорожья.

Глава Советского округа Омска Борис Сеньков, комментируя в эфире телеканала НТВ сложившуюся ситуацию, заявил, что эта дорога «не стоила бюджету денег, потому что сделана из отходов, снятых со старых дорог».

По словам Клыковой, причина скандала — личная неприязнь к ней Алевтины Рапацевич. А дорога была сделана вовсе не для ее личных нужд, а «для всех людей, которые там ходят». «Бюджету Омска это не стоило ни копейки», — сказала она в интервью ИА REGNUM.

Между тем, как пишут местные СМИ, ранее жители поселка потребовали от правоохранительных органов провести проверку «на предмет законности дорожно-благоустроительных работ возле дома чиновницы».