Люберцы, Московская область, 18 августа, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Аварийные работы в затопленном проливными дождями еще с 15 августа СНТ «Зеленая зона» в Люберцком районе Подмосковья были завершены к утру 18 августа. Жителям разрешили вернуться в свои дома. На территории также возобновилась подача воды и электричества. Об этом сообщается на официальном сайте района.

lubreg.ru После потопа

По словам главы Люберецкого района и города Люберцы Владимира Ружицкого, руководители СНТ проводят обход всех дворов и составляют акты о причиненном ущербе. Тем временем владельцам дачных участков был открыт доступ в свои дома, подано электричество и водоснабжение.

Причиной затопления садового товарищетсва, как считает глава, стала неисправность в системе водоотведения ГУП «Мосводосток»: дождевая вода из коллекторов вышла на поверхность.

«Дело в том, что СНТ «Зеленая зона» находится в Люберецком районе, а часть — на территории Москвы, в микрорайоне Некрасовка. Именно из-за проблем на территории столицы, которую обслуживает ГУП «Мосводосток», возникло подтопление», — заключил Ружицкий.

Напомним, в ночь с 14 на 15 августа в Московском регионе прошли сильные ливни, вызвавшие подтопления в столице и области. Однако, если с наводнением в Москве справились чуть более чем за сутки, то в Подмосковье последствия непогоды устраняли больше трех дней. Больше всего от проливных дождей пострадали Люберецкий и Ленинский районы. Ливень затопил не только жилые дома, но и областные дороги.