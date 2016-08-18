Москва, 18 августа, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Только каждый третий житель России (29%) считает, что санкции Запада привели к значительному ухудшению экономической ситуации в России. Большая часть опрошенных (63%) не видит их серьезного влияния на российскую экономику. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Флаг России

По-прежнему большинство населения (70%) полагает, что Россия должна проводить свою политику, невзирая на санкции. Напротив, каждый пятый (21%) — за поиск компромисса между Россией и западными странами.

58% респондентов согласны с мнением о положительной роли российского продуктового эмбарго, благодаря которому «Россию стали больше уважать в мире и учитывать её интересы».

Практически четверть опрошенных (23%), напротив, считает политику запретов на импорт продуктов питания из Европы и США бессмысленной и абсурдной.

Опрос проведен 5−8 августа 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.