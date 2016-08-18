Москва, 18 августа, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В Москве и Московской области 19 августа ожидается возвращение жары: столбики термометров покажут до 30 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Винсент Ван Гог. Сеятель при заходящем солнце (фрагмент). 1888

В субботу и воскресенье, 20 и 21 августа, воздух прогреется до 27−28 градусов тепла. Днем в пятницу местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.

В выходные также ожидается дождь, в субботу он будет сильный, с порывами ветра до 12−17 метров в секунду. В начале следующей недели сохранится жара: 22 и 23 августа — днем будет до 30 градусов тепла, не исключены кратковременные дожди.

По словам синоптиков, средняя температура 17−18 августа превышала норму на 2,2 градуса.