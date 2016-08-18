Анкара, 18 августа, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Министр обороны Турции Фикри Ышик заявил 18 августа, что организаторы военного переворота 15−16 июля планировали бежать из страны на трех военных самолетах, когда они поняли, что попытка насильственной смены власти провалилась, сообщает Anadolu.

U.S. Army Самолёт CASA

С таким заявлением чиновник выступил в интервью турецкому информагентству в Анкаре. Глава Минобороны отметил, что путчисты «хотели бежать с базы ВВС Акинчилар» на трех самолетах CASA.

По его словам, если бы премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не отдал бы приказ об ударе по базе, все заговорщики были бы в данный момент на свободе. Он также назвал ночь с 15 на 16 июля самой важной ночью в истории турецкой демократии.

«В ту ночь, как мы подтвердили в очередной раз турецкая демократия достигла своей зрелости», — отметил он.

Напомним, попытка насильственной смены власти в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Тогда путчистам удалось захватить ряд правительственных учреждений, однако в итоге официальным властям все же удалось подавить восстание.