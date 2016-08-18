Краснодар, 18 августа, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Принять участие в выборах, которые пройдут по всей России в единый день голосования 18 сентября, туристы, приехавшие в Краснодарский край, смогут, так сказать, без отрыва от отдыха. Для них будет организован отдельный избирательный участок, на котором они смогут проголосовать за понравившегося кандидата в депутаты Госдумы РФ. Такая же возможность будет и у строителей Керченского моста. Об этом на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 18 августа.

Clker-Free-Vector-Images Выборы

Всего в Краснодарском крае в единый день голосования будет образовано 2747 избирательных участков. Все они будут обеспечены необходимым технологическим оборудованием, средствами связи и транспортом. 134 из них оборудуют электронными урнами для голосования.

«Кубань — третий по численности населения регион в стране: у нас зарегистрировано более четырех миллионов избирателей, — подчеркнул Вениамин Кондратьев. — Поэтому на территории края образовано восемь одномандатных округов — каждый рассчитан в среднем на 500 тысяч избирателей».

На время голосования и подсчета голосов в регионе будут усилены наряды МЧС и полиции. К охране порядка в общественных местах и на территориях, прилегающих к избирательным участкам, привлекут казаков, на рабочих местах будут дежурить сотрудники администрации края и органов местного самоуправления.

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На Кубани самовыдвиженцы не будут принимать участия в выборах в Госдуму РФ

Кроме того, в единый день голосования на Кубани будет работать мониторинговая группа президентского совета по правам человека, которая проследит за соблюдением прав избирателей. Также на участках и во время подсчета голосов будут присутствовать наблюдатели от политических партий и кандидатов-одномандатников.

Напомним, в единый день голосования на территории Краснодарского края пройдет 72 избирательные кампании — от выборов депутатов Госдумы до выборов глав и депутатов поселенческого уровня. Выборы в нижнюю палату российского парламента пройдут по смешанной избирательной системе — на Кубани в них примут участие 14 политических партий и 74 кандидата-одномандатника.

Как сообщало ИА REGNUM, принимать участия в выборах в Госдуму РФ самовыдвиженцы от Краснодарского края не будут. Ни один претендент не смог набрать необходимое количество подписей в свою поддержку, некоторые отказались от предвыборной борьбы еще на стадии подачи документов. Изначально о своем намерении бороться за депутатские мандаты заявляли восемь самовыдвиженцев.

Документы для регистрации в избирательные комиссии также предоставили 170 кандидатов на должности глав муниципальных образований. Еще 184 человека претендуют на мандаты депутатов представительных органов муниципальных образований.