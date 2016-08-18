Ставрополь, 18 августа, 2016, 13:47 — ИА Регнум.



skeeze Зимний гость

В Ставропольском крае предприятия ЖКХ планируют затратить на подготовку к холодам более 720 млн рублей. Об этом заявил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Штепа на совещании в региональном правительстве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

В МинЖКХ уверяют, что более половины коммунальных объектов уже готовы к зиме. Особое внимание уделяется подготовке жилищного фонда к запуску тепло в батареи. В этом вопросе чиновники призывают проявить особую активность местных администраций, управляющих компаний и ТСЖ.

До 15 сентября все многоквартирные дома и учреждения бюджетной сферы должны получить паспорта готовности. А к 1 ноября к зиме должны быть готовы все теплоснабжающие и теплосетевые организации. До 15 ноября о получении паспортов должны отчитаться все муниципалитеты.

Социально-важные объекты региона должны быть оснащены в зиму резервными источниками питания. Коммунальщиков также призвали проявлять активность в вопросе погашения задолженности за коммунальные ресурсы.

Вместе с тем, как сообщало ранее ИА REGNUM, не все предприятия ЖКХ должным образом решают проблемы обновления старых и аварийных сетей и ответственно подходят к вопросу формирования тарифов.

Так, прокурорская проверка, проведенная в начале лета текущего года в отношении «Ставрополькрайводоканала» выявила, что компания завышает тарифы на коммунальные услуги из-за чрезмерной расточительности руководства предприятия. Предприятием в органы тарифного регулирования заявлены расходы, связанные с арендой земельных участков, использованием автотранспорта, оплатой процентов по кредиту, которые не подлежали включению в тариф на водоснабжение.

Неудовлетворительное управление работой ресурсоснабжающего предприятия Ставрополья привела к аварии водопровода в Кочубеевском районе края, в результате чего 13 тыс. человек почти на месяц остались без воды. Жители восьми районов Ставрополья получат некачественную воду.