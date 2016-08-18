Кохма, Ивановская область, 18 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. В Ивановской области суд вынес приговор в отношении сотрудника одной из подрядных организаций — его признали виновным в хищении 22 млн рублей из бюджета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, за действия, которые фактически привели к срыву реализации в районе программы расселения аварийного жилья, мужчина приговорен к шести годам в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

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По данным следствия, осужденный, фактически руководя ООО «Стройтепломонтаж», однако не имея полномочий гендиректора, ввел в заблуждение руководство комитета по управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказам администрации городского округа Кохма. Он сообщил о наличии у компании земельного участка площадью 3552 кв. м по ул. Чехова в Кохме, в 2013 году компания приняла участие в аукционе на право заключить муниципальный контракт на приобретение 75 квартир у застройщика в малоэтажном многоквартирном жилом доме на территории Кохмы.

В пакете документов для участия в аукционе был представлен подложный договор о наличии у компании земельного участка на праве субаренды, где и планировалось строительство домов по программе расселения аварийного жилья. Кроме того, у ООО «Стройтепломонтаж» отсутствовала не только земля, но и какие-либо производственные мощности, имущество, оборудование для производства строительных работ. Несмотря на все это, компания аукцион выиграла.

Из бюджета на счет компании после этого был перечислен аванс на сумму более 22 млн рублей, хотя проектная документация для получения разрешения на строительство жилья в администрацию предоставлена не была.

Деньги подсудимый использовал на собственные нужды — в том числе, например, оплатил поставки вина из Грузии, в надежде, что перепродажа спиртного принесет прибыль.

В результате реализация программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» в Кохме фактически была сорвана, 75 семей остались без новых квартир.

Приговор в отношении предпринимателя не вступил в законную силу.