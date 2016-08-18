Севастополь, 18 августа, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Правительство Севастополя выделило 0,9 млн рублей из Резервного фонда правительства на обследование береговой линии города в целях выявления оползневых участков. Постановление принято на заседании 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

o.did Морское побережье

По словам и.о. начальника главного управления природных ресурсов и экологии Виктории Сергеевой, средства будут направлены на мониторинг опасных экзогенных процессов.

«В результате обследования выявлены территории, пораженные обвалами и оползнями. Многие из них расположены в непосредственной близости от мест индивидуальной жилой застройки и мест массового отдыха на водных объектах города, — сказала Сергеева. — В соответствии с проведенным анализом рынка сформирована начальная максимальная цена работ в размере 900 тысяч рублей. Бюджетом Севастополя на 2016 год такие работы не предусмотрены, поэтому мы предлагаем выделить средства из резервного фонда правительства города».

В Севастополе в июне 2015 года в береговой черте Карантинной бухты в результате обильных осадков сошел оползень.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2014 года экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло поручил все 180 оползневых участков в черте города взять на учет, оформить паспорта и рассчитать стоимость противооползневых мероприятий.