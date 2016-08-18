Рига, 18 августа, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Рекламная кампания Mēs darītu tāpat! («Мы сделали бы так же!»), которую в Латвии начало Агентство ООН по беженцам, является некорректной и оскорбительной как для Национальных вооруженных сил Латвии, так и для Земессардзе (ополчение), заявил госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс, сообщает портал Mixnews.lv.

Dieter G Слезы обиды

По словам Гарисонса, данная реклама прямым и косвенным образом дает понять, что жители Латвии только и ждут возможности убежать из страны, и не пытается обратить внимание людей на гуманные аспекты проблемы беженцев. По мнению представителя Минобороны, это является оскорбительным не только для солдат Национальных вооруженных сил, но и для земессаргов, которые проводят свое свободное время на учениях, чтобы в случае необходимости с оружием в руках защищать страну.

«Именно желание латвийского народа защищать свою страну определяет то, что мы никогда не окажемся в ситуации, когда нашим жителям пришлось бы стать беженцами», — заявил Гарисонс.

Напомним, 11 августа агентство по вопросам беженцев ООН начало в Латвии кампанию «Мы сделали бы также!». Рекламная кампания построена на сопоставлении историй беженцев с позицией жителей Латвии, которые утверждают, что если бы они попали в похожую ситуацию, то поступили бы так же. Видеоклипы и наружная реклама будут демонстрироваться до декабря 2016 года во всех трех странах Прибалтики.

Как сообщали организаторы, целью кампании «Мы сделали бы так же!» является объяснение обществу различных моментов, связанных с беженцами, чтобы латвийцы прониклись сочувствием и стали более открытыми.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, результаты полученные в ходе опроса, проведенного в мае 2016 года по заказу Министерства обороны Латвии, говорят о том, что 27,9% мужчин-граждан не готовы защищать страну с оружием в руках, о чем открыто заявили во время опроса. Также результаты опроса говорят о том, что в случае вызванного внешними силами военного конфликта внутри Латвии треть ее жителей покинула бы страну.