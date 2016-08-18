Таллин, 18 августа, 2016, 13:23 — ИА Регнум. С 15 августа 2016 года эстонское представительство шведского SEB банка ввело на территории Эстонии новый прейскурант, предусматривающий взимание с юридических лиц платы за хранение крупных денежных депозитов. Об этом ИА REGNUM сегодня, 18 августа, сообщили в пресс-службе банка, отметив, что банк ввел плату в размере 0,4% годовых от суммы сбережений, превышающей один миллион евро, и 0,75% — за сбережения, размер которых превышает один млн швейцарских франков. При этом частных лиц изменение не коснется.

DasWortgewand Хранилище банка

С 22 августа подобная плата за хранение крупных депозитов на счетах вводится другим скандинавским банком в Эстонии Danske Bank. Так, начиная с одного млн евро Danske Bank может требовать плату за хранение средств в размере до 0,35% годовых. Если объем сбережений превышает 4,5 млн шведских крон, Danske сможет потребовать до 0,45% оплаты услуг хранения в год, если сумма составляет более 3,75 млн датских крон, плата составит до 0,6%, а если сумма первышает 250 000 швейцарских франков, то оплата составит до 0,7% годовых.

Эстонские СМИ сообщают, что, по мнению финансовых экспертов, данные нововведения связаны с тысячами счетов различных зарубежных юридических лиц, которые годами хранят в местных представительствах скандинавских банков крупные суммы. Введение «ренты» должно заставить такие лица активнее проводить финансовые операции со своими счетами.