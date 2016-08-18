Ярославль, 18 августа, 2016, 13:23 — ИА Регнум. В субботу 20 августа в Ярославской области открывается охотничий сезон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Департаменте по охране и использованию животного мира Ярославской области.

«В Ярославской области на одного охотника разрешается в этом году добыть до 3-х глухарей, 7 тетеревов, 10 вальдшнепов, 5 рябчиков и до десятка болотно-полевой, луговой и водоплавающей дичи. За исключением животных занесенных в Красную книгу. В качестве меры поощрения мы уже разрешили охоту с легавыми собаками», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM консультант-государственный инспектор Департамента по охране и использованию животного мира Ярославской области Сергей Соколов.

В ведомстве призывают охотников соблюдать Правила охоты и пожарной безопасности.

«Самые распространённые нарушения — это охота без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, применение плавательных средств с включённым мотором, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора, применение световых устройств для добычи пернатой дичи. В этом году разрешена охота на дупеля, его вывели из Красной книги В целом популяция животных у нас стабильна. По итогам весеннего сезона можно сказать, что стало меньше пролетного гуся, это связано с тем, что теперь меньше посевов», — пояснил специалист департамента.

В период охоты сотрудники госохотнадзора, совместно с сотрудниками полиции и производственными охотинспекторами, будут осуществлять усиленное патрулирование охотугодий области.

Добавим, что штраф за нарушений Правил охоты составляет от 500 до 400 руб или лишение права на охоту до 2 лет. Уголовная ответственность существует за незаконный отстрел лосей, и охоту запрещенными средствами. Охотничий сезон в Ярославской области продлится до 15 ноября 2016 года.