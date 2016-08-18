ЦБ утвердил первую дорожную карту по развитию финансового рынка России
Москва, 18 августа, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Центробанк России утвердил первую «дорожную карту» по реализации основных направлений развития финансового рынка страны, которая разработана для повышения прозрачности деятельности регулятора, сообщается на сайте регулятора.
«В документе содержится информация о запланированных мероприятиях по развитию финансового рынка, сроках их реализации и ожидаемом результате. Часть задач уже находится в стадии исполнения или подготовки, однако завершение большей части мероприятий намечено на 2017−2018 гг. По некоторым задачам работа ведется на постоянной основе», — говорится в сообщении.
«Дорожная карта» содержит как меры по развитию отдельных сегментов, так и кросс-секторальные мероприятия, отмечает регулятор. Например, в рамках долгосрочной работы Банка России по обеспечению защиты прав потребителей и повышению финансовой грамотности годовой план включает проведение тематических семинаров и конференций уже в 2016 году.
Также для повышения финансовой доступности регулятор в соответствии с «дорожной картой» в 2016 году начнет разработку концепции повышения доступности облигационных займов и развития инструментария проектного финансирования для средних предприятий, имеющих потенциал перейти в разряд крупных.
Предполагается, что в дальнейшем Центробанк РФ будет разрабатывать такие «дорожные карты» ежегодно.