Москва, 18 августа, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Центробанк России утвердил первую «дорожную карту» по реализации основных направлений развития финансового рынка страны, которая разработана для повышения прозрачности деятельности регулятора, сообщается на сайте регулятора.

Peggy Marco Карта России

«В документе содержится информация о запланированных мероприятиях по развитию финансового рынка, сроках их реализации и ожидаемом результате. Часть задач уже находится в стадии исполнения или подготовки, однако завершение большей части мероприятий намечено на 2017−2018 гг. По некоторым задачам работа ведется на постоянной основе», — говорится в сообщении.

«Дорожная карта» содержит как меры по развитию отдельных сегментов, так и кросс-секторальные мероприятия, отмечает регулятор. Например, в рамках долгосрочной работы Банка России по обеспечению защиты прав потребителей и повышению финансовой грамотности годовой план включает проведение тематических семинаров и конференций уже в 2016 году.

Также для повышения финансовой доступности регулятор в соответствии с «дорожной картой» в 2016 году начнет разработку концепции повышения доступности облигационных займов и развития инструментария проектного финансирования для средних предприятий, имеющих потенциал перейти в разряд крупных.

Предполагается, что в дальнейшем Центробанк РФ будет разрабатывать такие «дорожные карты» ежегодно.