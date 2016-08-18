В Севастополе увеличили прожиточный минимум до 9,8 тыс. рублей
Севастополь, 18 августа, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Правительство Севастополя установило величину прожиточного минимума на душу населения и для основных социальных групп за второй квартал 2016 года. Документ принят на заседании правительства 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.
На второй квартал установлены следующие величины: в расчете на душу населения — 9,809 тыс. рублей (на 2,5% больше, чем за первый квартал); для трудоспособного населения — 10,503 тыс. рублей (увеличение на 2,4%); для пенсионеров — 8,056 тыс. (на 2%); на детей 10,375 тыс. рублей (на 4,5% больше, чем в прошлом квартале).
«Данные цифры коррелируются с величиной прожиточного минимума в Крыму и Краснодарском крае. По первым трем показателям и для детей — наши цифры чуть выше, чем по Республике Крым», — уточнил и.о. главы департамента труда и социальной защиты Станислав Борисенко.
Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2016 года прожиточный минимум в Севастополе составил в среднем 9 тыс. 565 рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, объединение организаций профсоюзов при согласовании размера минимальной заработной платы в Севастополе настаивало на доведении ее размеров до величины прожиточного минимума.