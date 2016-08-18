Севастополь, 18 августа, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Правительство Севастополя установило величину прожиточного минимума на душу населения и для основных социальных групп за второй квартал 2016 года. Документ принят на заседании правительства 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эльза Хохловкина. Семейный обед. 1973

На второй квартал установлены следующие величины: в расчете на душу населения — 9,809 тыс. рублей (на 2,5% больше, чем за первый квартал); для трудоспособного населения — 10,503 тыс. рублей (увеличение на 2,4%); для пенсионеров — 8,056 тыс. (на 2%); на детей 10,375 тыс. рублей (на 4,5% больше, чем в прошлом квартале).

«Данные цифры коррелируются с величиной прожиточного минимума в Крыму и Краснодарском крае. По первым трем показателям и для детей — наши цифры чуть выше, чем по Республике Крым», — уточнил и.о. главы департамента труда и социальной защиты Станислав Борисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2016 года прожиточный минимум в Севастополе составил в среднем 9 тыс. 565 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, объединение организаций профсоюзов при согласовании размера минимальной заработной платы в Севастополе настаивало на доведении ее размеров до величины прожиточного минимума.