Нижний Новгород, 18 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Нижегородской области за месяц до выборов в Законодательное собрание кандидаты в депутаты засыпают друг друга судебными исками, пытаясь добиться отстранения конкурентов по разным поводам.

Цитата из к/ф «День выборов». реж Олег Фомин. 2007. Россия «Раскрутка» на региональных выборах своего кандидата

Как сообщает «КоммерсантЪ», областной суд по иску физлица и партии «Коммунисты России» отменил регистрацию кандидата Андрея Горшкова, представляющего КПРФ в гордуме Арзамаса. Бывший арбитражный управляющий был выдвинут КПРФ на выборы в Заксобрание области по 16-му одномандатному округу. Однако конкуренты в суде сумели доказать, что товарищ Горшков еще в 2005 году вступил в ячейку «Единой России» у себя на родине в Сосновском районе, до сих пор он де-юре единоросс, поэтому баллотироваться от КПРФ никак не может.

Сам Горшков назвал это «уловкой партии власти», сообщив, что когда-то давно его «скопом со всеми работниками предприятия» записали в ряды «Единой России», из которой «выйти по собственному желанию практически невозможно, если партийное руководство не одобрило». В суде исследовалась подпись коммуниста на давнем заявлении о вступлении в «Единую Россию», эксперты сочли ее подлинной. Однако Горшков считает, что судья допустил ряд нарушений, и обещает обжаловать решение облсуда в Верховном суде. В нижегородском обкоме КПРФ говорят, что на снятие товарища Горшкова с выборов конкуренты подавали четыре разных иска, один из них удалось отбить.

Одновременно с этим областной суд сейчас рассматривает иски граждан к окружным избиркомам, зарегистрировавшим кандидатами действующих депутатов Заксобрания Максима Буланова (выдвинут КПРФ по 7-му одномандатному округу в Нижегородском районе) и Александра Кузнецова, который баллотируется по 9-му одномандатному округу (Приокский район).

По словам первого секретаря НРО КПРФ Владислава Егорова, обоих коммунистов пытаются снять с выборов по формальному основанию — в поданных в избиркомы заявлениях в графе про зарубежные активы кандидаты поставили прочерк вместо слова «отсутствуют». Юристы КПРФ намерены доказывать, что прочерк по смыслу равен записи «отсутствует».

«Фактически повторяется волна исков против коммунистов, которая имела место в 2015 году на муниципальных выборах в думу Нижнего Новгорода», — заявил Егоров. В штабе НРО КПРФ уверены, что против их кандидатов по заказу действует та же команда юристов-технологов Игоря Кулакова из Санкт-Петербурга, которая работала в судах на прошлых выборах. Однако политический юрист Игорь Кулаков это отрицает: «Ваши нижегородские коммунисты зря на меня грешат: я не имею никакого отношения к этим историям. В этот раз я КПРФ не беспокою».

Кроме того, областной суд уже снял с выборов и представителей других партий, в том числе однофамильцев-двойников известных нижегородских политиков. Так, по судебным искам «Коммунистов России» из областного списка «Справедливой России» исключили домохозяина Дмитрия Каргина, тёзки известного в городе частного перевозчика, коммуниста Дмитрия Каргина, который в выборах не участвует. Также с выборов снят тезка депутата гордумы гендиректора ООО «САЮС-Сахар НН» Александра Бочкарева. У обоих кандидатов-справороссов нашли нарушения в сданных документах: один не указал ИНН ребенка, у другого нашли несоответствие в данных об образовании. «Справедливая Россия» намерена обжаловать отмену их регистрации. Ранее за неправильное оформление документов был снят выдвиженец партии по 13-у одномандатному избирательному округу Алексей Шуров, брат бывшего главы Канавинского района Дмитрия Шурова.

По мнению справоросса Алексея Якимова (баллотируется по 7-му округу в Нижегородском районе), суды находят в документах кандидатов «Справедливой России» формальные нарушения, которые при своих проверках пропустили избиркомы.

«Вероятно, это говорит о том, что при формировании теризбиркомов в комиссии набрали достаточно много людей без опыта работы. Новые составы не заметили формальных огрехов при предоставлении сведений кандидатами и зарегистрировали их. А когда люди уже вступили в активную фазу избирательной кампании, этим непрофессионализмом отдельных ТИКов активно пользуются политические конкуренты, подающие иски в суд», — полагает Якимов.

Он уверен, что основной вал исков, видимо, пойдет за две недели до выборов с тем расчетом, чтобы снимаемый по суду кандидат не успевал подать апелляционную жалобу, либо ее не успевали рассмотреть до дня голосования.

Избиркомы также снимают кандидатов в депутаты. Так, поддержанному Партией роста действующему депутату Заксобрания Александру Косовских отказала в регистрации ТИК Советского района по итогам проверки его подписных листов. В партии заявили, что будут бороться за своего кандидата и обвинив избирком в предвзятом отношении.

В Балахне, входящей в 21-й избирательный округ, ТИК по итогам проверки подписей отказала в регистрации самовыдвиженцу Игорю Рузанкину из ОНФ. Он считается основным конкурентом главе Балахнинского района, единороссу Александру Глушкову. По словам Рузанкина, он намерен обжаловать отказ в суде либо в ЦИК России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, двойники известных кандидатов в депутаты появляются в Нижегородской области практически в каждую избирательную кампанию. В 2016 году этом поприще заметнее всего отличилось региональное отделение «Справедливой России». Партия выдвинула сразу несколько однофамильцев главы регионального отделения, бизнесмена и депутат городской думы Нижнего Новгорода Александра Бочкарева.

Изначально в общепартийной части присутствовали сам Бочкарев, в 7-й региональной группе — Бочкарев Александр Анатольевич, родившийся в городе Дрезден в 1991 году. Он же был выдвинут по одномандатному избирательному округу №8. В 19-й списках региональной группы был замечен Бочкарев Алексей Леонидович 1979 г. р. Кроме этого, в своем партийном списке по одномандатному избирательному округу №5 нижегородские «справороссы» выдвинули полного двойника-однофамильца Дмитрия Каргина.