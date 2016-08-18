Москва, 18 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В московском метро ведется работа по замене турникетов на станциях. Как заявил на пресс-конференции заместитель главного инженера службы связи московского метрополитена Юрий Васильев, до конца 2017 года будет установлено более 1 тысячи турникетов нового типа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые турникеты московского метрополитена

Он сообщил, что в вестибюлях метрополитена установлено 4170 турникетов, более половины из которых нуждаются в замене. При этом, старые турникеты находятся в исправном состоянии, однако перестали удовлетворять современным требованиям комфорта и безопасности. Васильев уточнил, что на днях новые турникеты установят на станциях «Спортивная», «Ленинский проспект», «Черкизовская» и «Кутузовская».

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые турникеты московского метрополитена

«Новые турникеты имеют увеличенные размеры и высоту, а также имеют изначально закрытые стеклянные створки. Такая конструкция помогает предотвращать случаи нарушения правил оплаты проезда до 10 раз эффективнее, не позволяя перепрыгивать через них «зайцам», — пояснил заместитель главного инженера службы связи метро столицы.

Ранее начальник ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Пегов сообщил, что на Филевской ветке метро обновят станционную инфраструктуру, системы энергетики, сигнализации и связи.

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Кроме того, накануне заговорили о закрытии станции метро «Мякинино» Арбатско-Покровской линии из-за несоответствия необходимому уровню транспортной безопасности. Закрытие станции позднее опровергли. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основная претензия к станции — проблемы с документами застройщика.

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Напомним, в июле 2016 года на станции метро «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП: пожар в административном помещении наземной станции. Движение было парализовано. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель профессионального союза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев, в метро столицы несвоевременно проводятся ремонтные работы, а регулярные «нештатные ситуации» связаны с реорганизационными ошибками работы метро и сокращениями сотрудников.

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