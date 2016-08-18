Нью-Йорк, США, 18 августа, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Госсекретарю США Джону Керри стоит попробовать рассорить между собой Россию и Иран, ведь все попытки Керри повлиять на Москву для завершения войны в Сирии не дают результатов, считает обозреватель Bloomberg Эли Лейк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Керри

Лейк отмечает, что в течение года Керри пытался добиться от России помощи в завершении войны в Сирии. Однако Москва, напротив, разместила в Иране свои бомбардировщики. Автор называет это обстоятельство унизительным для Керри и отмечает, что поведение госсекретаря начинает напоминать безумие повторением одних и тех же действий.

Лейк напоминает, что в соответствии с Конституцией Ирана вооруженные силы другого государства не могут действовать на территории страны. Это обстоятельство Керри должен использовать для разрушения намечающегося союза России и Ирана.

Помимо этого, Госдеп должен опубликовать на фарси данные об унизительных для Персии договорах с Российской империей, которые были подписаны еще в 19 веке. Также стоит использовать утечку информации о переговорах дипломатов России и США, то есть иранская сторона должна убедиться в том, что Москва в любой момент пойдет на сделку с США.

«Но если хоть немного повезет, эта шарада может развалить зарождающийся союз России и Ирана и даже, возможно, породит разногласия внутри иранского режима. Эта затея безумна, но не более, чем нынешний план Керри по завершению войны в Сирии», — отмечает Лейк.