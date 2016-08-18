Рига, 18 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте заявил, что если реализовать предложение Министерства здравоохранения и направить на здравоохранение определенную часть социальных взносов, в будущем это снизит пенсии тех людей, которые в настоящее время выходят на рынок труда, сообщает портал Ves.lv.

ru.torange.biz Пенсия или медицина?

«Если направить на финансирование системы здравоохранения 1% социальных взносов, в будущем пенсии снизятся примерно на 5%, а если направить 3%, снижение пенсий составит приблизительно 15%», — пояснил эксперт. Он также считает, что 1% от социальных взносов или 70 млн евро — слишком маленькая сумма для улучшения ситуации в здравоохранении. «Это ничего не изменит, она растворится», — сказал Руткасте. По его мнению, такой дополнительный объем финансирования не устранит проблемы недоступности медицинских услуг. Он также обратил внимание на то, что в социальном бюджете нет достаточных резервов, чтобы дополнительно финансировать здравоохранение.

По словам эксперта, предлагаемый Минздравом вариант финансирования здравоохранения не устранит принцип, когда «больной платит за себя сам». Он напомнил, что Банк Латвии разработал модель медицинского страхования, предлагая разделить риски солидарно на все общество, чтобы «здоровые платили за больных».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр здравоохранения Анда Чакша заявила: «Нужно прекратить лгать, что здравоохранение в Латвии было приоритетом, и предстоит сделать очень много, чтобы улучшить ситуацию в отрасли». По ее словам, на «тушение пожара» в здравоохранении в 2017 году крайне необходимы 70 млн евро, и если будет поддержана модель финансирования здравоохранения, которая предусматривает направление на него 1% социальных взносов, отрасль практически получит дополнительно эти средства.

В свою очередь, глава Банка Латвии Илмарс Римшевич считает, что Латвия будет вынуждена ввести систему обязательного страхования здоровья, которая действует в 16 странах Европейского союза.

Напомним, сейчас в Латвии на медицину выделяется меньше 3% ВВП, при том, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%. По этой причине в Латвии последние 5−7 лет существует нехватка медицинских специалистов. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.