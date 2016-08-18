Ярославль, 18 августа, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Российское сообщество звонарей требует защитить своего ярославского коллегу Андрея Федорычева от нападок руководства Ярославского музея-заповедника. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее письмо поступило на имя врио губернатора региона Дмитрия Миронова.

ИА REGNUM колокола звонницы Ярославского музея-заповедника

Автор письма — Ярослав Тимофеев, бывший звонарь Софийского собора в Великом Новгороде, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, редактор Московской государственной академической филармонии. Он отмечает, что в результате конфликта руководства музея с Андреем Федорычевым Ярославль и сам музей могут лишиться звонаря, которого профессиональное сообщество считает «одним из лучших в России, если не лучшим». Все это произошло накануне фестиваля хоровой и колокольной музыки «Преображение», в котором многие годы принимает участие и Федорычев.

«В Москве, как и во многих регионах страны, знают о его уникальной звонарской технике, об авторской технологии управления колоколами, а также о его любви к Большой звоннице Спасо-Преображенского монастыря, хранителем которой он был все последние годы. В 1991 году именно он занимался восстановлением звонницы и развеской колоколов, за что был награжден Ярославской областной премией имени И. А. Тихомирова. С 2004 года он трудится в штате музея-заповедника… Создав один из лучших колокольных инструментов в стране, он всегда нес ответственность за безупречную работу этого инструмента. Он адаптировал систему звона для десятков звонарей, приезжавших на фестиваль, он почти сутками дежурил на рабочем месте, чтобы «Преображение» могло состояться», — подчеркивает Ярослав Тимофеев в письме Дмитрию Миронову.

По информации Ярослава Тихомирова, в последнее время руководство музея начало буквально притеснять хранителя звонницы — вероятно с тем, чтобы впоследствии уволить его.

«Насколько мне известно, в течение полугода Андрею было запрещено подниматься на звонницу, то есть выполнять свои прямые служебные обязанности. А совсем недавно ему был сделан официальный выговор за отсутствие на работе в дневное время. Причем руководству музея прекрасно известно: труд звонаря не может быть нормирован, и Андрей Федорычев зачастую проводит на рабочем месте дни и ночи, не получая за это никаких оговоренных в Трудовом кодексе РФ надбавок. Судя по всему, в ближайшее время Андрею грозит увольнение по формальным основаниям, найти которые, вероятно, не составит труда», — говорится в письме.

При этом в преддверии открытия ежегодного фестиваля «Преображение» руководство музея-заповедника сняло часть колоколов на звонницах Спасо-Преображенского монастыря и демонтировало систему звонов, указывает Ярослав Тихомиров. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM отчасти подтвердил и сам Андрей Федорычев, заметив, что фактически не сможет принять участие в фестивале.

«Некоторые колокола на звоннице являются моей личной собственностью. Музей заменил их на свои. В результате звукоряд получился другой, и нет необходимой оснастки. Я просто не смогу играть на «Преображении», — рассказал Андрей Федорычев. При этом он отказался комментировать ситуацию и выразил надежду, что все спорные вопросы будут урегулированы.

Директор Ярославского музея-заповедника Наталья Левицкая пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что никакого конфликта со звонарем у нее нет и увольнять Федорычева она не собирается.

«Все возникающие вопросы — чисто рабочего характера. В частности, обсуждаем трудовой договор, потому что его у него нет, обсуждаем должностную инструкцию, продолжительность рабочего дня. Об увольнении речи, в принципе, не шло и не идет. Андрей — человек творческий, поэтому, излишне, может быть, иногда эмоциональный. Звонница сейчас классический инструмент, на котором может работать любой звонарь, в том числе начинающий. А если она построена под одного человека, у других исполнителей возникают проблемы. Вот и у Андрея свои настройки — на одну руку сделано управление, какие-то колокола отодвинуты. Думаю, мы решим все вопросы, потому что к музыкальным способностям Андрея я с огромным уважением отношусь», — прокомментировала Наталья Левицкая.

В поддержку Федорычева высказались несколько именитых российских звонарей.

«Я очень обеспокоен ситуацией, складывающейся с колоколами в Спасо-Преображенском монастыре (музее) города Ярославля. На сегодняшний день Федорычев Андрей является одним из лучших, если не самым лучшим звонарем России. Он также прекрасный специалист и собиратель старинных колоколов. Я, и еще огромное количество звонарей, участвовавших в фестивалях колокольного звона в Ярославле, безмерно благодарны Федорычеву за бесценные уроки и помощь во время их проведения», — сказал Александр Гороховский, звонарь храма Успения Пресвятой Богородицы в Усадьбе Щапово города Москвы, руководитель Школы звонарей им. Святого Павлина.

Впрочем, не все с этим согласны. Один из участников «Преображения», звонарь из Архангельска Владимир Петровский упрекает Федорычева в том, что тот создал слишком сложный инструмент, на котором трудно играть новичкам.

«Я не могу пригласить своих учеников — исполнять наш репертуар на ярославской звоннице невозможно. А я провожу пять фестивалей в год, и мы делаем звонницы так, чтобы играть могли все. Надо еще подумать, разобраться в этом человеке. Кто он такой вообще!» — возмутился звонарь Владимир Петровский.

Другие музыканты просят учесть заслуги Федорычева и его вклад в развитие музея-заповедника. В защиту ярославского звонаря высказался и известный в городе джазовый музыкант Станислав Майнугин.

«Не сомневаюсь, что своя правда есть и у Андрея, и у администрации музея-заповедника. Знаю одно: Андрей — это человек, без которого Ярославль не похож на Ярославль. Свое дело он любит искренне, делает на самом высоком уровне, вложил в это все свое жизненное время и силы. Как музыканта, причем музыканта уникального, находящегося в постоянном поиске, я всегда его ставил очень высоко. Кроме того, от знакомых звонарей, его коллег я также всегда слышал только самые высокие, а порою и восторженные оценки. Причем так происходило в разных уголках нашей страны. Разумеется, что своим уникальным творчеством Андрей не может заниматься, не имея инструмента, каковым для него является звонница. Его поиски в рамках колокольного искусства должны обязательно продолжаться. Давайте же сохраним такую возможность для уникального музыканта нашей земли», — высказался Станислав Майнугин.