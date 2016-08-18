Тегеран, 18 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Командующий пограничной полицией в провинции Систан и Белуджистан генерал Рахамбахш Хабиби сообщил журналистам Tasnim News о совместной спецоперации с силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

cheifyc Наркотики

«Полиция и КСИР устроили засаду контрабандистам, которые пытались на трех автомобилях марки Toyota ввезти в Иран наркотики. Преступники задержаны, а машины были набиты наркотиками. Всего изъято 1350 кг гашиша», — поделился подробностями проведенной операции генерал.

В Иране проблема наркотрафика из Афганистана стоит очень остро. С начала августа это уже второй случай задержания крупной партии наркотиков. 2 августа полиции удалось задержать 2 тыс. тонн наркотиков. В борьбе с наркоторговцами за прошедшие 30 лет погибло около 4000 сотрудников иранской полиции.

9 августа крупная партия наркотиков захвачена в провинции Керман. Спецслужбам удалось выявить сеть наркоторговцев. Задержано 9 человек и изъято более 4 тонн наркотиков. По данным начальника полиции Ирана Искандер Момени с начала года (20 марта по иранскому календарю) изъято более 220 тонн наркотиков, что на 16% превышает прошлогодний показатель.