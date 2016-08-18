Вологда, 18 августа, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Доходы кандидатов в депутаты Госдумы от Вологодской области колеблются от 30 тысяч рублей до 170 млн. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия России.

Mezenmir Деньги

Лидирует по доходам кандидат от «Справедливой России», действующий депутат, миллионер Алексей Чепа, возглавивший региональную группу эсеров. За год он получил 178,5 млн рублей. В его собственности 6 земельных участков в Московской и Тверской областях. Также он владеет домом в Подмосковье площадью 2442 кв. м. и тремя квартирами в Москве. Ездит народный избранник на ПОРШЕ КАЙЕНН S. На его 8 банковских счетах лежит чуть больше 170 тыс. рублей. В его собственности акции «Банка Развития Технологий» 198 280 шт.; «Центра новейших технологий», 5000 шт.; ЗАО «ВИТА М+», 31 092 шт. и ЗАО «Гетероэлектрик», 2500 шт. Также депутат владеет инвестиционным паем в ООО «Управляющая компания Парус», в 26 млн рублей; векселями «Банка Развития Технологий» на сумму 48,3 млн руб. В 10 фирмах и предприятиях у Чепы есть доли от 17,5% до 100%.

Представитель «Яблока», вологодский предприниматель Александр Свитин заработал 15 млн рублей. В его собственности 7 земельных участков, дом 1717 кв. м., 2 квартиры и дачи, 19 объектов недвижимости, 3 грузовика и TOYOTA LAND CRUSER 100. Также ему принадлежит 85% ООО «Компания Эхо Вологды», занимающейся радиовещанием на волнах «Эха Москвы». Вологжанин Сергей Каргинов, баллотирующийся от ЛДПР, заработал за 2015 год 4,799 млн рублей. Он владеет автомобилем TOYOTA Camry и не имеет в собственности никакого жилья.

Партия КПРФ делает ставку на Александра Морозова. За год он заработал 2,14 млн руб. Кандидат владеет земельным участком 2100 кв. м. и домом площадью 52,9 кв. м. Также у него в собственности квартира 73 кв. м. и гараж 29,9 кв. м. У Морозова три транспортных средства — Toyota Corolla, мотоцикл ИЖ-65 и прицеп ЛАВ 81 011.

Самый бедный кандидат от Вологодской области Евгений Доможиров баллотируется от «Партии народной свободы» (ПАРНАС). За год он заработал всего 31 740 рублей. На его банковских счетах лежит порядка 6 тыс. рублей. Кроме того, он совместно с супругой владеет земельным участком 2561 кв. м. и домом 210 кв. м. Кандидат коммунистической партии «Коммунисты России» Кирилл Панько тоже не смог заработать миллионы. Его заработок в 2015-м составил 440 тыс. руб. У него в собственности квартира 60,9 кв. м., а на счетах всего 34,6 тыс. рублей. При этом он владеет 100% двух фирм: ООО «Спецстрой» и ООО «Стройкомплекс».

Актриса и депутат Мария Кожевникова, баллотирующаяся от «Единой России», заработала за год 5,59 млн рублей. В ее собственности лишь треть небольшой (54,8 кв.м.) квартиры в Москве, а также два автомобиля — Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz V250 Bluetec. Однако на счетах актрисы-депутата лежит порядка 3 млн рублей.