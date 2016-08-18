Севастополь, 18 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Севастополь приступил к реализации программы «Молодая семья». На господдержку в покупке жилья предусмотрено 50 млн рублей из средств городского бюджета. Об этом 18 августа заявил начальник управления жилищной политики Владимир Репин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье. 1965

«Программа рассчитана на улучшение жилищных условий молодых семей. Молодой семьей считается пара, в которой возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, — сказал Репин. — Подали заявления и получили согласие на участие в программе восемь семей. Всего до конца года мы рассчитываем, что господдержкой воспользуются 70 севастопольских семей».

Он пояснил, что семья из двух человек получит денежные субсидии в размере 470 тыс. рублей, семья с одним ребенком — 705 тыс. рублей, а имеющие двух детей — 940 тысяч.

Совокупные доходы таких граждан должны позволить приобрести жилье экономического класса, в том числе с помощью ипотечного кредита, средств материнского капитала или собственных накоплений на приобретения жилья. Средства можно использовать на погашение ипотечного кредита. Ожидается, что 22 августа департамент архитектуры и градостроительства объявит конкурс по выбору банков-операторов программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Севастополь не выполняет показатели по обеспечению населения города «доступным и комфортным жильем», согласно майским указам президента. В прошлом году в Севастополе банки выдали ипотечных кредитов в 60 раз меньше запланированного.