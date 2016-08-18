Псков, 18 августа, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Псков присоединится к всероссийской акции «Ночь кино» в ночь на 28 августа. Как сообщили ИА REGNUM в комитете Псковской области по культуре, в Пскове бесплатная демонстрация отечественных фильмов будет организована на открытой площадке в Зелёном театре Городского парка культуры и отдыха имени А.С. Пушкина.

Unsplash Аудитория кинозала

Во время акции зрители могут посмотреть на большом экране анимационную ленту «Смешарики. Легенда о золотом драконе» Дениса Чернова (начало сеанса в 20:00). В 21:30 стартует показ фильма режиссера Дмитрия Месхиева «Батальонъ», а в 23:45 будет представлен фильм режиссера Николая Лебедева «Легенда №17». Киносеансы окончатся в 2 часа ночи.

Напомним, что 2016 год объявлен Годом российского кино. Фильмы для акции «Ночь кино» были выбраны зрителями в ходе онлайн-голосования.