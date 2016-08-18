Барселона, Испания, 18 августа, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Разгромом «Севильи» завершился ответный матч за Суперкубок Испании по футболу, со счетом 3:0 победу над ними одержала «Барселона», в 12-й раз ставшая обладателем награды, сообщает «Чемпионат».

Михаило Јовановић В музее футбольного клуба Барселона

Встреча прошла 17 августа на стадионе Барселоны. На 10-й минуте матча счет открыл полузащитник каталонцев Арда Туран, на 46-й минуте он вновь забил гол севильцам. Третье очко сине-гранатовым принес Лионель Месси на 55-й минуте встречи.

Через 33 минуты от начала матча опорный полузащитник севильцев Висенте Иборра не смог забить пенальти. Первая встреча, состоявшаяся 14 августа в Севилье, также завершилась победой «Барселоны», счет составил 2:0.