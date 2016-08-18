Киев, 18 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Донетчине и Луганщине ведение боевых действий зафиксировано на всех основных направлениях, противоборствующие стороны продолжают использовать 122‑ и 152-мм артиллерию. Об этом сегодня, 18 августа, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР, пресс-служба Донецкой горадминистрации и пресс-центр штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Фото пресс-службы штаба АТО

По словам военного ДНР, прошлой ночью на Донетчине украинские войска обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Докучаевск, Горловка, Еленовка, Ясиноватая, Александровка, Васильевка, Сигнальное, Трудовское, Зайцево. При этом подразделения ВСУ вели огонь из артиллерии, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. «С 20:00 до 03:00 украинская сторона обстреливала из орудий калибра 122 и 152 мм Ясиноватую и ее окрестности, в том числе села Минеральное, Яковлевка и район промзоны. Под огнем оказались Докучаевск и поселки Александровка (на западе от Донецка) и Еленовка (к югу от столицы). По этим населенным пунктам было выпущено 113 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм», — рассказал ДАН военный.

Кроме того, сотрудник Кировской райадминистрации и глава Петровского района Донецка Максим Жуковский сообщают о повреждении жилого сектора в результате ведения боевых действий. «Были обстреляны частный сектор — поселки Бирюзова и Старомихайловка. В Бирюзова под обстрел попал дом престарелых», — рассказала представитель Кировской райадминистрации.

«Повреждения в результате обстрела зафиксированы по улицам Карнавальная, 65 и Максимилиановская, 30 (Петровский район). Прямым попаданием повреждены крыши», — сказал Жуковский.

В то же время мэрия Донецка подтверждает обстрел поселка Трудовское и разрушение трех домов. «В ночь на 18 августа обстрелу со стороны ВСУ подвергся пос. Трудовское Петровского района. Прямые попадания снарядов зафиксированы по ул. Луговского (один дом), ул. Максимильяновская (два дома). По имеющейся информации, пострадавших и жертв нет», — говорится в сообщении.

И.о. главы администрации Горловки Иван Приходько проинформировал, что в результате ночных боев были разрушены два частных дома по улице Елены Колесовой, обесточены 80 трансформаторных подстанций, трансформатор шахты Румянцева и две высоковольтные линии. «Из-за обстрелов у нас стоят 80 трансформаторных подстанций. Две высоковольтные линии 110 киловатт и трансформатор на шахте Румянцева. Сколько людей осталось без света, пока неизвестно», — добавил Приходько. Он уточнил, что шахта Румянцева была обстреляна шесть раз. Кроме трансформатора, повреждено складское помещение. Во время обстрела в забое находилось шесть человек. Один — на горизонте 850 метров и двое на глубине почти два километра. Все горняки на данный момент подняты на поверхность, никто из них не пострадал.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. В частности, под обстрел попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Стаханов, Первомайск, Калиново, Станично-Луганское (район памятника князю Игорю). При этом подразделения ВСУ использовали 82‑ и 120-мм минометы, АГС. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь, вчера вечером, 17 августа, народный депутат Украины, координатор спецбатальона МВД Украины «Киев-1» Евгений Дейдей на своей странице в Facebook сообщил о гибели двоих и ранении четверых солдат ВСУ в боях за Авдеевку (Донетчина, под контролем ВСУ). «Авдеевка. Промзона. Снова неспокойно… По предварительной информации, двое погибших и четверо раненых», — написал Дейдей.

Сегодня, 18 августа, спикер пресс-центра АТО, майор ВСУ Ирина Баранова рассказала, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 96 раз нарушили режим прекращения огня. При этом она отметила обострение военной обстановки. «Больше всего, 45 обстрелов, зафиксировано на Донецком направлении, из них 10 — из тяжелой артиллерии. Шесть раз противник открывал артиллерийский огонь по Авдеевке (выпустил более 130 снарядов калибра 122 мм по нашим защитникам). Этот же калибр использовал при обстрелах Песок, Новоселовки Второй, Первого Мая. 40 снарядов достались Луганскому», — сказала Баранова.

Майор сообщила, что украинские войска в Новгородском и Зайцево ВС ДНР обстреливали из БМП, а в Новоселовке Второй — из противотанкового ракетного комплекса. «На Мариупольском направлении подтверждено 32 случая ведения огня противником. Из 122-мм артиллерии он обстреливал позиции в Марьинке, установки калибра 152 мм использовал по укреплениям в Сионитном. На всем участке фронта Красногоровка — Широкино противник активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы», — рассказала Баранова.

Она проинформировала, что в Попасной и Новоалександрвке (Луганщина) украинские войска были обстреляны из тяжелой артиллерии калибра 122 мм.

Также пресс-офицер украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), подполковник ВСУ Вадим Бакай сообщил, что прошлой ночью в Марьинке (Донетчина, под контролем ВСУ) под артобстрел из 122-мм артиллерии ДНР попала жилая пятиэтажка. «Артиллерийские снаряды калибра 122 мм проверяли на прочность многоэтажку по улице Заводской и объекты комбикормового завода в окрестностях города. Огонь по населенному пункту вновь велся с направления Петровского района Донецка (Трудовское). Вследствие попадания в пятиэтажку артиллерийского снаряда значительным разрушениям подверглась квартира на четвертом этаже. Военнослужащие украинской стороны СЦКК зафиксировали в кирпичном стене толщиной 75 см дыру размером: 108 см в высоту и 77 см в ширину. Взрывная волна и обломки разрушили жилую комнату… А на территории комбикормового завода, который расположен в окрестностях города, наблюдатели Совместного центра нашли более 10 мест попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм, которые повредили металлическую башню и промышленные сооружения. К счастью, пострадавших в результате обстрела нет», — подытожил Бакай.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки украинские войска 698 раз обстреляли позиции ВС ДНР. По его словам, украинские войска выпустили 65 снарядов из РСЗО «Град», 165 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм, 400 мин, из которых 283 калибра 120 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. «Пострадавших среди мирного населения нет. Среди военнослужащих ДНР — один тяжелораненый», — сказал Басурин.