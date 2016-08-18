В Ярославской области строители кафе повредили памятник археологии
Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 августа, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Ярославской области поврежден объект археологического наследия
Объект археологического наследия «Селище (Клещино),
Сейчас эти места активно посещаются туристами: рядом находится знаменитый памятник дохристианской эпохи — мерянский Синий камень. Эти исторические земли и облюбовали предприниматели. Неожиданно в границах памятника были построены дороги, установлена деревянная конструкция под кафе и рекламная конструкция. Прокуратура провела проверку законности проведения работ — и по итогам проверки Ярославское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
Как выяснилось, никаких разрешений и согласований на какие-либо работы и строительство в заповедной зоне нет. Нет и предварительной документации и экспертиз. Зато в результате строительства нанесен существенный ущерб культурному слою. Стоимость мероприятий, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для сохранения объекта культурного наследия, составляет около 4 миллионов рублей, уточняют в СУ СКР по Ярославской области.
«В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Также устанавливаются лица, причастные к содеянному. Назначены судебные экспертизы», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР.