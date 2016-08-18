Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 августа, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Ярославской области поврежден объект археологического наследия X—XII веков. Кто-то решил самовольно построить на исторической земле кафе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

ИА REGNUM валы Клещина

Объект археологического наследия «Селище (Клещино), X—XII в.в.», расопложенных неподалеку от села Городище Переславского района, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Здесь, на берегах и в окрестностях озера Клещино, с древних времен селились люди. Именно здесь возник предшественник Переславля-Залесского — город Клещин. Как сказано в летописях, основывая Переславль, Юрий Долгорукий его «от Клещина перенес». От Клещина сохранились оборонительные укрепления XII века — валы.

Сейчас эти места активно посещаются туристами: рядом находится знаменитый памятник дохристианской эпохи — мерянский Синий камень. Эти исторические земли и облюбовали предприниматели. Неожиданно в границах памятника были построены дороги, установлена деревянная конструкция под кафе и рекламная конструкция. Прокуратура провела проверку законности проведения работ — и по итогам проверки Ярославское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Как выяснилось, никаких разрешений и согласований на какие-либо работы и строительство в заповедной зоне нет. Нет и предварительной документации и экспертиз. Зато в результате строительства нанесен существенный ущерб культурному слою. Стоимость мероприятий, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для сохранения объекта культурного наследия, составляет около 4 миллионов рублей, уточняют в СУ СКР по Ярославской области.

«В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Также устанавливаются лица, причастные к содеянному. Назначены судебные экспертизы», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР.