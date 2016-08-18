Кито, 18 августа, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Согласно списку, опубликованному компанией «Bloomberg», Эквадор является четвертой худшей экономикой мира, уступая только Венесуэле, Греции и Бразилии. Этот материал появился спустя несколько дней после того, как газета «Economist» поставила Эквадор на седьмое место в своем списке худших мировых экономик. .В прошлом июне Всемирный Банк уточнил свои прогнозы будущего эквадорской экономики. Согласно предыдущему докладу о мировых экономических перспективах, ВВП Эквадора должен упасть на 4% в 2016 году. В январе, этот прогноз был изменен на — 2%. Прогнозы на 2017 год также не вселяют больших надежд, так как падение экономики продолжится. Доклад отмечает, что экономики многих стран, экспортирующих необработанные сырьевые продукты, такие, как Эквадор, не могут адаптироваться к падению цен на нефть и другое сырье, сообщает «Эквадор сегодня».

Флаг Эквадора

Как ранее сообщало ИА REGNUM , 58% населения Эквадора не поддерживает стиль и методы управления страной президентом Рафаэлем Корреа, согласно результатам опроса, опубликованного 23 мая 2016 года. Опрос проводился компанией «Cedatos». 84% эквадорцев считают, что стране нужны изменения, особенно в экономической области.