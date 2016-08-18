Москва, 18 августа, 2016, 12:23 — ИА Регнум. В Москве в здании высотки на Котельнической набережной произошло возгорание. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС столицы, пожар произошел в районе 30 этажа, эвакуировано пять рабочих.

Vtorou Высотка на Котельнической набережной

«В 11 часов 08 минут в Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городе Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Котельническая набережная, дом 1/15, где по предварительной информации происходит пожар в жилом здании», — сообщила пресс-служба.

Спасатели приступили к тушению в одном из помещений. Площадь пожара составила 5 погонных метров электрокабеля. По предварительным данным в здании проводился ремонт. «Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений в 12 часов 01 минуту возгорание было локализовано, а в 12 часов 09 минут ликвидировано», — сообщили в ведомстве. Пострадавших нет.