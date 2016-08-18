Тбилиси, 18 августа, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе в ночь на 18 августа вернулась из Москвы в Тбилиси. В Тбилисском международном аэропорту она заявила журналистам, что находилась в российской столице с однодневным визитом и провела значительные встречи с высокопоставленными представителями Госдумы. Она подчеркнула важность прямого диалога с Россией и пообещала, что после выборов такой диалог на высшем уровне будет вести регулярно.

ru.torange.biz Флаг Грузии

«На этих встречах я еще раз убедилась, насколько важно вести прямой, непосредственный диалог с высшими лицами России. Уверяю вас, что после выборов сделаю все для того, чтобы вести диалог на высшем уровне, встречаться с представителями правительства России. И это поможет нам перевести российско-грузинские отношения на новый уровень», — заявила Бурджанадзе.

На вопрос, собирается ли она до выборов еще раз посетить Россию, Нино Бурджанадзе ответила, что посетит, если будет такая необходимость.

Она также сообщила, что в числе других вопросов обсуждала в Москве и выдвинутую ею и ее соратниками по партии инициативу присвоения Грузии внеблочного статуса. Эта инициатива, предусматривающая внесение в Конституцию Грузии соответствующих изменений, уже представлена в парламент и была рассмотрена на заседании бюро 17 августа.

По информации пресс-службы парламента, бюро передало комитету по процедурным вопросам и правилам заявление инициативной группы о регистрации проекта изменений в Конституцию Грузии. Председатель комитета Георгий Кахиани сообщил, что заседание комитета по данному вопросу состоится в ближайшие дни.