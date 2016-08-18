Молдавия назвала учения России и Приднестровья «незаконными»
Кишинёв, 18 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум. МИД Молдавии вызвал 17 августа российских дипломатов, чтобы выразить им протест в связи с военными учениями с участием российских войск в Приднестровье, сообщает Associated Press.
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Российские миротворцы в ПМР
В заявлении, распространенном ведомством 18 августа, учения названы незаконными. МИД также добавил, что они носят «провокационный характер» и «недопустимы», они, по мнению дипломатического ведомства, «подрывают суверенитет и территориальную целостность» Молдавии.
Российские дипломаты были вызваны в МИД Кишинёва 17 августа, после того как вооруженные силы Приднестровья и России приступили к совместным учениям на территории независимой республики.