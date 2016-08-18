Лондон, 18 августа, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Британский актер Дэвид Суше, получивший известность как исполнитель главной роли в детективном цикле «Пуаро», сыграет персонажа десятого сезона сериала «Доктор Кто», сообщает издание Radio Times.

Phil Chambers Дэвид Суше

Новый сезон выйдет на телеэкраны в 2017 году. Сценаристом эпизода с участием Дэвида Суше выступит Майк Бартлетт. На снимке, опубликованном изданием, актер стоит перед запертой дверью, держа в руках ключи. Можно предположить, что герой Суше раскроет поклонникам сериала очередной секрет.

Первый эпизод сериала «Пуаро» по произведениям Агаты Кристи вышел на экраны 8 января 1989 года. Главный герой, бывший полицейский Эркюль Пуаро, одно за другим раскрывал таинственные дела. Всего вышло 13 сезонов сериала, содержащих 70 серий.