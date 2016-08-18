Гавана, 18 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Кубинский город Баракоа — первое поселение на Кубе — отмечает 505 лет со дня своего основания. Празднества начались торжественным заседанием муниципальной ассамблеи народной власти, с участием представителей искусства, культуры, видных политиков, иностранных делегаций. В рамках праздничных мероприятий прошли выставка народного искусства на улице Масео и месса в соборе Успенской Божией Матери, которую возглавил епископ Баракоа — Гуантанамо монсеньор Вильфредо Пино, комментирует Prensa Latina.

baetzpetra Пальма на острове Куба

Баракоа является старейшим городом Кубы. Он основан в 1511 года испанским конкистадором Диего Веласкесом. Согласно одной из версий, Христофор Колумб впервые высадился на берега Кубы именно около нынешнего Баракоа. В пользу этой версии говорит деревянный крест, находящийся ныне в городском соборе, чей возраст (конец XV века) недавно был подтверждён экспертизой. Основой промышленности являются выращивание и переработка бананов, кокосов и какао. Баракоа является главным центром производства шоколада на Кубе. В последние годы активно развивается туризм, чему способствуют расположенные неподалёку национальные парки. Отметим, что к Баракоа ведет очень живописная дорога, которая сама по себе привлекает туристов.