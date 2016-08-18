Москва, 18 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Виталий Мутко призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), иначе Россия прекратит финансирование WADA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

По его словам, нет смысла платить, если российская организация не будет восстановлена в правах. «Мы-то готовы любые требования выполнять», — сказал Мутко, напомнив о том, что одинаковые требования должны быть для всех.

«А то к нам такие требования, а к ним… Не хочу сейчас, еще идет Олимпиада… Но мы видим турнирную таблицу в том числе, понимаем смысл всех этих дел, которые были сделаны», — цитирует Мутко «Р-Спорт».

Ранее независимая комиссия WADA обвинила Россию в нарушении антидопинговых правил, в результате чего было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации.