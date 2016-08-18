Калуга, 18 августа, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В городе Боровск Калужской области, на улице Ленина неизвестные вандалы замазали балончиком с желтой и красной краской уличную картину известного местного художника и краеведа Владимира Овчинникова нарисовавшего портреты 20 политических узников Гулага, репрессированных боровчан, имена которых своими же стараниями смог вывести из забвения, сообщает 18 августа корреспондент ИА REGNUM.

iamrubenjr Баллончики с краской

Владимир Овчинников многие годы ведёт большую работу в архивах, отыскивая незаслуженно осужденных в годы сталинских репрессий жителей Боровска. Пожилой художник добивается их официального признаниями жертвами политического режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, портреты жителей калужского Боровска, погибших в годы политических репрессий, нарисовал на соседском заборе местный живописец Владимир Овчинников. «77-летний художник, житель города Боровск Владимир Александрович Овчинников — знаменитость Калужского края, — рассказал уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников. — Впрочем, местные власти не всегда его понимают. Друг и сосед художника доктор наук Павел Пантелеев разрешил рисовать Овчинникову на своем… заборе. Именно на заборе Владимир Овчинников написал 18 портретов земляков, репрессированных за свои убеждения в 1937—1938 годы. Впрочем, для всех портретов, уничтоженных в те годы боровчан, явно не хватило места. Портреты художник сопроводил надписью «По ком звонят боровские колокола…». В итоге получился самодеятельный мемориал».

Омбудсмен отметил, что Овчинников «несколько лет ведет с районными и городскими боровскими властями безуспешный диалог об установке в районном центре мемориала боровчанам — жертвам политических репрессий». «Я неоднократно пытался ему помочь в этом деле, — отметил Зельников, — но этот вопрос в районе «тормозится» по разным, на мой взгляд, больше субъективным причинам. Владимир Александрович предлагал установить часовню на месте расстрела участников крестьянского антисоветского восстания 1918 года, но получил отказ. Он также предложил проект памятника жертвам политических репрессий, но снова не разрешили под предлогом того, что депутаты против такого памятника, да и жители идею художника особо не поддерживают. Хотя Овчинников собирал подписи в защиту будущего мемориала и немало боровчан были с ним согласны».

«Между тем, — напомнил уполномоченный по правам человека, — председатель правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев утвердил «Концепцию по увековечению памяти жертв политических репрессий». В документе, в частности говорится о том, что «Россия не может в полной мере стать правовым государством, не увековечив память многих миллионов своих граждан, ставших жертвами политических репрессий… Недопустимы продолжающиеся попытки оправдать репрессии особенностями времени или вообще отрицать их как факт нашей истории». С этим трудно не согласиться. И еще. Владимир Александрович несколько лет собирал информацию о репрессированных земляках и весьма благодарен архиву областного управления ФСБ за помощь. Художник Овчинников даже написал книгу «Расстрелянное будущее» о земляках, пострадавших за свои убеждения».