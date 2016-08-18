Мехико, 18 августа, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Члены Национального координационного центра работников образования (CNTE) и родители 43 пропавших без вести студентов в Игуале проводят совместную демонстрацию напротив Министерства внутренних дел Мексики. Как сообщает Prensa Latina, основное требование акции — отмены «кровавой» реформы образования в Мексике. Участники акции также заявили, что не допустят начала занятий следующего учебного года, запланированного на понедельник 22 августа, если не будет возобновлена программа переговоров участников протестов с Министерством внутренних дел и представлены конкретные предложения в отношении их требований.

Nathan Keirn Протест

Как ранее сообщало ИА REGNUM , реформа образования в Мексике вызвала резкое недовольство у значительной части работников этой сферы. Трагические события осенью 2014 года произошли в штате Герреро, когда местные власти отдали на расправу учащихся педагогического колледжа местным бандитам только за то, что молодые люди приняли участие в мирной демонстрации против реформы образования. В конце февраля 2015 года массовая акция протеста учителей в Акапулько закончилась столкновением с полицией. В конце июля 2015 года 14 тысяч мексиканских преподавателей в ночь вышли на акции протеста против ликвидации государственного института народного образования штата Оахако. Восемь человек погибло и еще 108 получили ранения на юге Мексики в конце июня 2016 года в результате столкновений с полицией учителей, выступающих против реформы образования, сообщает радио MVS. Протестующие уверены, что власти хотят сделать из образования товар и лишить доступа к нему широкие слои населения.