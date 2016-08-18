Анкара, 18 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Три взрыва прогремели 18 августа на востоке Турции, ответственность за которые возложили на сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Le Parisien.

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Три человека погибли — два мирных жителя и один полицейский, — еще 73 получили ранения в провинции Ван в результате взрыва заминированного автомобиля, припаркованного у полицейского участка. О причастности к теракту сторонников РПК заявил губернатор провинции Ибрагим Тасяпан.

Еще три человека погибли в городе Элязыг, где также произошел взрыв заминированного автомобиля. Целью нападавших также стал полицейский участок. В результате взрыва там ранения получили 120 человек. Местные власти также заявили о причастности курдов к акту насилия.

В городе Шемдинли обошлось без жертв. Ранения получили два сотрудника правоохранительных органов. Там, курдские повстанцы напали на полицию.

Напомним, подобные теракты происходят на юго-востоке Турции практически ежедневно. Волна насилия связана с тем, что в июле 2015 года между официальной Анкарой и сторонниками РПК было сорвано перемирие.