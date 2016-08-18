Красноярск, 18 августа, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Православные верующие Краснодарского края смогут поклониться мощам знаменитого адмирала Феодора Ушакова. Как сообщили ИА REGNUM в епархии, святыню, которая хранится в Санаксарском мужском монастыре в Республике Мордовия, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла доставят в Краснодар 20 августа.

pravkuban.ru Святой Праведный Воин Федор Ушаков

«Масштабное паломничество проводится в честь 15-летия канонизации знаменитого адмирала и 320-летия Российского флота», — пояснили в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края.

В кубанской столице мощи Святого Праведного Воина Федора Ушакова будут открыты в Свято-Екатерининском кафедральном соборе для свободного доступа горожан уже в ближайшую субботу после проведения службы и торжественного молебна. Доступ к ковчегу с мощами святого будет открыт круглосуточно до утра 22 августа.

Поклониться небесному покровителю военных моряков смогут и жители Новороссийска. Здесь святыню ожидают в полдень 22 августа. В новороссийском Свято-Успенском кафедральном соборе ковчег с мощами пробудет два дня.

Адмирал Федор Ушаков командовал Черноморским флотом с 1790 по 1792 год и российскими военно-морскими силами в Средиземном море с 1798 по 1800 год. Одержал несколько побед над турецким флотом, что позволило России установить прочный мир в Крыму. Известно, что из 43 морских сражений он не проиграл ни одного. В боях он не потерял ни одного корабля, ни один из го подчиненных не попал в плен. Судьба адмирала около 20 лет была связана с Кронштадтом, где он впервые стал командиром и служил в конце жизни.

В 2001 году адмирал Ушаков был причислен Русской Православной Церковью к лику местночтимых, а в 2004 году — общечтимых святых. В истории христианства это первый случай прославления флотоводца.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время рака с мощами адмирала Федора Ушакова выставлена для поклонения в храме Пресвятой Троицы Свято-Иверского женского монастыря в Ростове-на-Дону.