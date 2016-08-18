Москва, 18 августа, 2016, 11:53 — ИА Регнум. IT-специалист Иван Квятковский заразил компьютер кибермошенников вредоносной программой. Злоумышленники пытались завладеть деньгами родителей молодого человека, сообщает The Business Insider.

geralt Киберпространство

В браузере у пожилых супругов появлялось сообщение, что их компьютер заражен вирусом Zeus, после чего открывалась страница, где пользователям предлагали купить антивирусную программу. Мошенники ожидали, что получат данные банковской карты жертв, когда те согласятся на покупку антивируса.

Однако Квятковский решил сам проучить хакеров. Он дал им некорректные сведения о карте, с помощью которых провести платеж не удалось. После этого он предложил выслать мошенникам фотографию карты, чтобы подтвердить правильность данных.

Файл, замаскированный под изображение, был заражен вирусом, однако хакеры запустили его, заразив вредоносной программой собственное устройство. Квятковский пояснил, что люди должны знать о таком способе отпора мошенникам, ведь тогда у них будет меньше возможностей для обмана людей.