Чебоксары, 18 августа, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В селе Напольное Порецкого района Чувашии выявлен очаг африканской чумы свиней. На территории села введён карантин — соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Михаила Игнатьев. Власти подсчитывают расходы на ликвидацию поголовья свиней в хозяйствах, входящих в угрожаемые зоны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Очаг выявлен в селе Напольное, где в одном из частных подворий скончался 4-месячный поросёнок. 17 августа экспертиза подтвердила, что животное умерло в результате заражения АЧС. На территории села введён карантин, который будет действовать до особого распоряжения. В Порецком районе запрещена торговля свиньями и продуктами свиноводства, проведение ярмарок, ввоз свиней, их свободный выпас. Помимо этого, планируется ввести запрет охоты на кабана.

В связи с выявлением очага АЧС, введены зоны возможного заражения. Границы первой угрожаемой зоны распространения составляют 15 км и охватывают Порецкий район. Границы второй угрожаемой зоны составляют 100 км, охватывая три города и практически все сельские районы — 17.

Готовятся мероприятия по изъятию и ликвидации свиней. По предварительным данным на 17 августа, на ликвидацию около 4,1 тыс. голов свиней в Порецком районе необходимо около 18,9 млн рублей. Свиней будут уничтожать бескровным методом.

Напомним, вспышки АЧС зарегистрированы в Московской, Саратовской, Рязанской, Орловской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Чувашии «пока не обеспечивают закрытый режим» 11 хозяйств из 55, перед ними поставлена задача к сентябрю обеспечить закрытый режим работы. По итогам I полугодии в республике насчитывалось 173,2 тыс. голов свиней, что на 1,5% ниже уровня 1 июля 2015 года. Из них наибольшая доля приходится на сельхозпредприятия (125,6 тыс. голов), где поголовье за указанный период увеличено на 2,1%. В то время как в частных подворьях и фермерских хозяйствах продолжают резать: за год поголовье снизилось соответственно на 9,5% и 13,4%, составив 43,4 тыс. и 4,3 тыс. голов свиней.