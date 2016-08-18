Санкт-Петербург, 18 августа, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга пытаются уйти от ответственности за появление в городе памятного знака пособнику Гитлера Карлу Маннергейму, войска которого участвовали в блокаде Ленинграда.

Копия официального сообщения об открытии мемориальной доски Маннергейму в Санкт-Петербурге

В Смольном заявляют, что «мемориал» Маннергейму не попадает под действие городских законов, а власти якобы не вправе оценивать «идеологическое содержание» памятной доски финскому маршалу, установленной 16 июня 2016 года на здании военной академии на Захарьевской улице Санкт-Петербурга.

Это следует из документа (есть в распоряжении ИА REGNUM ), подписанного начальником управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Санкт-Петербурга Еленой Рудневой.

Чиновница сообщила, что установка «памятного знака в виде барельефа», посвященного Маннергейму, состоялась по инициативе Российского военно-исторического общества. При этом отнесение Смольным данного объекта к категории «барельефа» якобы вывело его из-под действия городского законодательства, регулирующего установку памятных досок.

Напомним, ранее сообщалось, что городская комиссия по памятным доскам не давала согласия на установку «монумента» Маннергейму, и заявка на его установку в комиссию не поступала.

«Порядок размещения на фасадах зданий Санкт-Петербурга барельефов законодательством Санкт-Петербурга не установлен», — сообщает Руднева, пытаясь оправдать бездействие городских властей в связи с появлением доски Маннергейму.

По заверениям Рудневой, органы исполнительной власти Санкт-Петербурга «с глубоким уважением относятся к подвигу защитников города-героя Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны». При этом в Смольном воздержались от какой-либо реакции на установку памятного знака соорганизатору блокады, сославшись на федеральный характер здания, на котором он установлен.

При этом чиновница уклоняется от формулирования отношения властей к тому, что, по данным исторической науки, Карл Маннергейм несет ответственность за участие в блокировании Ленинграда финских войск вместе с гитлеровскими оккупантами.

«Вопросы, касающиеся оценки эстетических качеств и идеологического содержания барельефа, к компетенции исполнительных органов не относятся», — заявляет смольнинская чиновница.

Комментируя это официальное заявление представителя администрации Санкт-Петербурга, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров заявил:

«Если исполнительные органы власти Санкт-Петербурга трусливо отказываются называть вещи своими именами, то их назову я. А именно: из ответа Рудневой прямо следует, что, прячась за терминологические уловки, скандально и прямо игнорируя тот факт, что в официальном сообщении Кремля об открытии этого предмета он был назван «мемориальной доской», и называя эту памятную доску «барельефом», и — главное — бессовестно отказываясь понимать и оценивать «идеологическое содержание» нацизма и его военных союзников, власти Петербурга точно так же «умоют руки» в другом случае. И теперь легко согласятся с открытием на улице некогда блокадного Ленинграда «барельефа» Адольфу Гитлеру, признавшись в своей неспособности оценить его «идеологическое содержание». Такой бессовестный лжец, как автор бумаги, гражданка Руднева, сейчас возлагает позорнейшую ответственность на власти Петербурга, если они позволят ей и дальше официально и бессовестно лгать от их имени».

Напомним, памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня 2016 года. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России. На церемонии открытия присутствовали тогдашний глава администрации президента РФ Сергей Иванов (освобожден от должности 12 августа, — прим.ред.), министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Горожане сопровождали открытие доски криками «Позор!» и «Он убивал ленинградцев!».

Уже 19 июня доску залили краской недовольные граждане. После этого доску закрыли пленкой. В конце июля очищенную от краски доску открыли вновь, организовав рядом дежурство частных охранников. Однако вечером 1 августа группа активистов партии «Другая Россия» вновь забросала доску банками с краской. Но уже в ночь на 2 августа доска была очищена силами клининговой компании.

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В настоящее время у доски проходят ежедневные пикеты активистов и простых горожан, требующих демонтажа позорного «монумента».

Накануне, как сообщалось, глава фракции КПРФ в Заксобрании Владимир Дмитриев получил ответ от администрации Центрального района Санкт-Петербурга, в котором подтверждается отсутствие каких-либо разрешительных и правоустанавливающих документов, санкционирующих появление доски Маннергейму.

Руководство ИА REGNUM ждет ответа на запрос о правомерности установки доски Маннергейму от военной прокуратуры Западного военного округа. А депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев запросил министра обороны Сергея Шойгу о том, кто разрешил установить доску, по сути, военному преступнику, на режимном объекте оборонного ведомства.

Примечание:

Судя по фотографии, на церемонии открытия доски Маннергейму, помимо уже указанных официальных лиц, присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга, руководитель губернаторской администрации Александр Говорунов (третий справа). Он является непосредственным руководителем Елены Рудневой, подписавшей процитированный документ.