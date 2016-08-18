Калуга, 18 августа, 2016, 11:37 — ИА Регнум.



kaluga.izbirkom.ru Заседание Избирательной комиссии Калужской области

«18 сентября 2016 года — в Единый день голосования выборов депутатов Государственной Думы, а также депутатов органов местного самоуправления, в Калужской области откроются 727 избирательных участков. Они готовы принять 804 тысячи граждан, имеющих право голоса. Кроме того, на случай нештатных ситуаций подготовлены резервные участки, в том числе мобильные. Выборы депутатов в федеральный парламент проводятся по смешанной системе. В Калужской области в них участвуют 14 политических партий, 15 кандидатов зарегистрировано по одномандатным округам», — заявил накануне, в ходе пленарного заседания Общественной палаты Калужской области совместно с региональной Избирательной комиссией, председатель облизбиркома Виктор Квасов, сообщает 18 августа корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в территориальных избирательных комиссиях уже началась выдача открепительных удостоверений гражданам, которые по тем или иным причинам не смогут 18 сентября проголосовать на избирательном участке по месту жительства.

Обращаясь к собравшимся, заместитель губернатора области — руководитель администрации губернатора Алексей Никитенко особо отметил роль общественных организаций в повышении гражданской активности населения. «Сегодня от членов Общественной палаты зависит многое. По сути, они являются проводниками между избирателями и органами власти», — подчеркнул заместитель губернатора.

Алексей Никитенко акцентировал внимание на значимости укрепления доверия граждан и повышения их интереса к участию в избирательном процессе. «Мне бы хотелось призвать членов палаты к конструктивной работе. Остался месяц до выборов. Хотелось бы, чтобы на территории нашей области Общественная палата была тем инструментом, который консолидирует общество и позволит провести выборы на высоком уровне», — подытожил заместитель калужского губернатора.